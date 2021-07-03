РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:22, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Страдающего потерей памяти мужчину третьи сутки разыскивают в Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау третьи сутки продолжаются поиски 61-летнего акмолинца, страдающего потерей памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 30 июня в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась 31-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в поиске ее 61-летнего отца Болатбека Батталова.

    «30 июня около 09:00 мужчина вышел из дома, и местонахождение его неизвестно. Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы седые коротко стриженные, уши средние, глаза карие, носит усы. Был одет в черное трико, серую футболку, серую кепку, черные туфли. Мужчина страдает потерей памяти», - сообщили в ведомстве.

    В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией, звонить на специальную линию «102».

    К поискам уже подключились волонтеры Kokshetau.lider.kz. На своей странице они также разместили информацию о промежуточных итогах поисков. Исходя из нее, последний раз мужчину видели на развилке в районе микрорайона Бирлик города Кокшетау.

    «Возможно, он направлялся в сторону Чкалова по Омской трассе. Особые примеры - одет в зимнюю куртку. Обращаемся ко всем, кто в эти дни проезжал по той трассе, может быть, кто-то из вас его видел, возможно, есть запись на видеорегистраторе или кто-то подвозил его. Важна любая информация. Волонтеры и родственники, полиция на протяжении всего этого времени находятся в поисках и очень надеются на любую помощь», - обратились волонтеры к общественности.


    Теги:
    Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!