Страдающего аутизмом пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пропавшего страдающего аутизмом 6-летнего мальчика полицейские разыскали в течение 15 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 3 августа 45-летний житель города Косшы Целиноградского района обратился за помощью в дежурную часть районного отдела полиции. Встревоженный отец сообщил, что его шестилетний сын, страдающий аутизмом, находился рядом с ним возле гаража, где мужчина ремонтировал автомобиль. Погрузившись в работу, мужчина не заметил, как ребенок ушел в неизвестном направлении.

«По словам заявителя, произошло это около 12 часов дня. Сначала родители предприняли самостоятельные поиски, которые не дали результатов, тогда они обратились за помощью в полицию. Получив информацию, полицейские незамедлительно организовали оперативно-разыскные мероприятия, к которым были привлечены все имеющиеся силы и средства. Поделившись на группы, стражи порядка приступили к поиску на территории населенного пункта. В результате помощник участкового инспектора старший лейтенант Бактияр Тлеукенов нашел мальчика на территории строящейся школы», - поделились в ведомстве.

Полицейский обнаружил, что ребенок находился без обуви. Взяв мальчика на руки, старший лейтенант с помощью сослуживцев благополучно доставил ребенка домой. Как было установлено, никаких противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось. Счастливые родители поблагодарили полицейских за поиски.