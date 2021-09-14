Стойкое снижение заболеваемости COVID-19 в Казахстане отмечает ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о значительном снижении заболеваемости КВИ в стране за последнюю неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последнюю неделю в Казахстане уровень заболеваемости снизился на 14% с 31 тыс. до 25 тыс. случаев в неделю», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Снижение заболеваемости в стране , по его словам, отметили и во Всемирной организации здравоохранения.

«По оценке ВОЗ, в Казахстане репродуктивное число на протяжении последних четырех недель ниже единицы, что свидетельствует о том, что пандемия находится под контролем и отмечается стойкое снижение заболеваемости», - сообщил министр.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVI-19 в мире остается нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 224 млн случаев коронавирусной инфекции, в сутки регистрируется более 300 тысяч случаев, умерло более 4,6 млн человек», - сказал Алексей Цой.