+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сторож сжег заживо дачника в Западно-Казахстанской области

19 Августа 2021 15:40
Поделиться:
Сторож сжег заживо дачника в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области сторож одного из дачных обществ плеснул воспламеняющейся жидкостью в дачника и поджег его, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
6,5 млн тенге присвоили сотрудницы ломбарда в Павлодаре
Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы Избившие охранников кафе полицейские в Капшагае водворены в ИВС

В результате мужчина получил 90% ожога тела, спасти его не удалось. Сторож задержан. Отметим, инцидент произошел 16 августа в дачном обществе «Микробиолог».

– В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 63-летний мужчина решил разобрать свою старую дачу. Но сторож дачного общества стал ему препятствовать. Тогда дачник, разозлившись, достал пневматическую винтовку, а 62-летний сторож, инвалид первой группы, плеснул в него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги. От полученных травм мужчина скончался в больнице, – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Начато досудебное расследование по статье 106 части 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).



Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #МВД РК   #Криминал  
Поделиться:
Новости по теме
6,5 млн тенге присвоили сотрудницы ломбарда в Павлодаре
Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Избившие охранников кафе полицейские в Капшагае водворены в ИВС
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
6 Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Читайте также
Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей
Полицейские погибли в ДТП в Алматинcкой области
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив