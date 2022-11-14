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Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Атырауской области

14 Ноября 2022, 18:48
Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Атырауской области
14 Ноября 2022, 18:48

Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с жителями Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

Члены штаба встретились с коллективом завода по комплексной подготовке нефти и газа «Болашак», акцентировав внимание на мерах по развитию энергетического сектора страны, отраженных в предвыборной программе кандидата.

На встрече с ветеранами нефтегазовой отрасли сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали о пунктах предвыборной программы. На площадке рыбообрабатывающего предприятия совместно с предпринимателями отрасли состоялось обсуждение мер по развитию рыбного хозяйства и защите экосистемы водных объектов, отраженных в предвыборной программе. В этот же день состоялась встреча с общественностью области.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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