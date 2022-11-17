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Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с членами Президентского молодежного кадрового резерва

17 Ноября 2022, 11:59
Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с членами Президентского молодежного кадрового резерва
17 Ноября 2022, 11:59

Сторонники Касым-Жомарта Токаева встретились с членами Президентского молодежного кадрового резерва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предвыборном штабе Касым-Жомарта Токаева прошла встреча с членами Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, резерв был создан 2019 года в качестве социального лифта для молодежи. В том же году был проведен первый набор. В резерв было отобрано 300 молодых людей. В 2021 году их ряды пополнились еще 50 участниками.

Среди резервистов есть и те, кто сейчас находятся за рубежом - в Германии, Сингапуре и других странах. Они приняли участие во встрече онлайн и заверили, что намерены прийти на выборы на специальных избирательных участках в странах пребывания.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.


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