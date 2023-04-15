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Сторонники и противники АЭС проводят акции в Германии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2023, 23:12
Сторонники и противники АЭС проводят акции в Германии Фото: AP

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Экологическая организация Greenpeace назвала закрытие АЭС «хорошим днем» в защите климата и успехом антиядерного движения. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает правильным не демонтировать станции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Намеченное на вечер субботы, 15 апреля, отключение от сети трех последних атомных электростанций (АЭС) Германии вывело на улицы людей с разным отношением к ядерной энергетике.

Международная экологическая организация Greenpeace, сообщает агентство dpa, назвала закрытие АЭС «хорошим днем» в защите климата и успехом антиядерного движения. Экоактивисты собрались у Бранденбургских ворот в Берлине, куда доставили символическую скульптуру: фигурку красного человека с мечом и надписью «Атомная энергия? Нет, спасибо», стоящего на муляже поверженного динозавра. На брюхе рептилии было написано: «Немецкая ядерная энергетика» и «Победа 15 апреля 2023 года!».

Там же, у Бранденбургских ворот, собрались люди, протестующие против закрытия АЭС. «Мы рассматриваем атомную энергетику как лучший способ сохранить наше процветание и в то же время защитить природу и климат», - говорится в заявлении сторонников АЭС, подготовленном ассоциацией «Нуклеария».

Тем временем, согласно результатом опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии. 32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 % - даже не неограниченный срок. Лишь 26 % респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

Линднер против окончательного закрытия АЭС

Министр финансов Германии, глава входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) не разделяет оптимизма противников атомной энергетики.

«Возобновляемые источники энергии- это будущее, но тем временем, пока у нас нет достаточных мощностей, мы должны обеспечить безопасность наших поставок. Если бы это зависело от меня, мы бы сохранили существующие атомные станции в резерве и не допустили их демонтажа», - написал политик в своем Twitter.


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