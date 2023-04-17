Сторона защиты просит запретить фото- и видеосъемку по судебному процессу ТОО «Оператор РОП»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сторона защиты экс вице-министра экологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова по делу ТОО «Оператор РОП» попросила запретить фото- и видеосъемку представителям СМИ с судебных заседаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Просим запретить средствам массовой информации фотографировать, записывать видео с изображением Примкулова и публиковать в печати и средствах массовой информации, на сайте и в интернете», - озвучила ходатайство в ходе судебного заседания адвокат Алимгожина.

Сторона защиты мотивировала это тем, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети и фотографии негативно скажутся на них.

Еще один обвиняемый по этому делу бывший председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев также присоединился к этому требованию.

«Я поддерживаю позицию адвоката Алимгожиной. Также прошу, чтобы меня не фотографировали на судебном заседании и за пределами суда. Против СМИ я ничего не имею, пусть участвуют», - отметил он.

Вынесение решения по данному вопросу оставили на следующее заседание суда, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что главное судебное разбирательство в отношении оператора РОП началось в столице.

Напомним, по подозрению в совершении коррупционных случаев был задержан председатель правления ТОО «Оператор РОП». Бывший гендиректор компании подозревается в хищении более 20 млрд тенге.

В апреле прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО «Оператор РОП». Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Подозреваемый незаконно перечислил деньги в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО «Жасыл Даму» (правопреемник ТОО «Оператор РОП»).