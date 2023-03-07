Стопроцентный охват школьных предметов цифровыми учебниками обеспечат в 2024 году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства сообщил, что в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в текущем году запланировано их обучение», - сказал Гани Бейсембаев.

Согласно озвученным данным, в 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации.

«Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тысяч школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей», - добавил Гани Бейсембаев.

По данным ведомства, ЦОРами охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тысяч видеоуроков.

Для дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей планируется 100% охват предметов, включение сурдоперевода и аудиосопровождения, адаптация под мобильные устройства.

Ранее сообщалось, что новый модуль по обеспечению безопасности детей внедрят в программу подготовки педагогов в РК.