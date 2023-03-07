Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Стопроцентный охват школьных предметов цифровыми учебниками обеспечат в 2024 году в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Марта 2023, 12:23
Стопроцентный охват школьных предметов цифровыми учебниками обеспечат в 2024 году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства сообщил, что в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в текущем году запланировано их обучение», - сказал Гани Бейсембаев.

Согласно озвученным данным, в 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации.

«Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тысяч школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей», - добавил Гани Бейсембаев.

По данным ведомства, ЦОРами охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тысяч видеоуроков.

Для дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей планируется 100% охват предметов, включение сурдоперевода и аудиосопровождения, адаптация под мобильные устройства.

Ранее сообщалось, что новый модуль по обеспечению безопасности детей внедрят в программу подготовки педагогов в РК.


Правительство РК   Образование   Цифровой Казахстан   Педагоги   Минпросвещения РК   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану