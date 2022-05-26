26 Мая 2022 15:00

Стопроцентный охват летним отдыхом школьников обещают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Год детей охват школьников региона летним отдыхом составит 100%. В этом заверяют жамбылские чиновники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылские дети этим летом отдохнут в оздоровительных и пришкольных лагерях, где для них готовят разнообразные культурно-массовые и спортивные мероприятия. В регионе действуют шесть государственных и четыре частных загородных оздоровительных лагеря, расположенные в живописных урочищах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Сарысуского районов.

Организацию летнего отдыха детей обсудили на совещании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, сообщает пресс-служба главы региона.

«Всего в этом году в нашей области оканчивают школу 11 тыс. 762 учащихся, - проинформировал руководитель управления образования Бейкут Жамангозов. - В этом году на нагрудный знак «Алтын белгі» претендуют 490 учащихся Жамбылской области. В 2021 году таких учащихся было 485. С 26 мая по 17 июня будет работать «Летняя школа» для учащихся 1-8 классов и 10 классов».

Руководитель управления отметил, что планируется охватить 100% учеников летним отдыхом, оздоровительными и различными досуговыми мероприятиями. Это 215 932 учащихся 1-10 классов.

«В загородные лагеря планируется отправить 7 683 детей из малообеспеченных и малоимущих семей, в пришкольных лагерях горячим питанием будет охвачено 102 749 детей.

Отметим, что на летний отдых детей из многодетных и малообеспеченных семей в 2021 году из местного бюджета было выделено свыше 555 млн тенге.

«Надо принять конкретные меры для качественной организации летнего отдыха детей. Загородные, пришкольные лагеря должны работать в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Необходимо этот вопрос строго контролировать. Особое внимание должно быть уделено качеству питания. Ответственность за организацию этой работы возложена не только на профильные управления, но и на акимов районов», - сказал Нуржан Нуржигитов.