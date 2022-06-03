3 Июня 2022 22:14

Стопроцентный нокаутер-супертяж из Казахстана вновь остался без боя в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возвращение на ринг казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (11-0, 11 КО), судя по всему, в очередной раз откладывается. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

Как информировал BoxRec.com, очередной поединок Ивана планировался на 4 июня в Луисвилле (штат Кентукки, США), однако за два дня до боя соперник Дычко по-прежнему неизвестен. На страницах в соцсетях организаторов ивента, промоутерской компании Tri-Star Boxing Promotions также нет какой-либо информации о возвращении казахстанца.

Свой предыдущий поединок Иван Дычко провел 18 декабря прошлого года в Алматы, в нем он в первом раунде нокаутировал возрастного россиянина Александра Устинова (36-6-1, 27 КО). После этого 16 апреля отечественный боец планировал сразиться в США с местным боксером Дэниелом Мартцем (20-10-1, 17 КО), однако поединок был отменен из-за проблем Дычко с американской визой.











