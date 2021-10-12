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Стопроцентную доступность госуслуг на смартфонах планируют обеспечить в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Октября 2021, 13:25
Стопроцентную доступность госуслуг на смартфонах планируют обеспечить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава МЦРИАП, срок действия Национального проекта составляет 2021-2025 годы. Нацпроект состоит из двух блоков: «Цифровая трансформация» и «Наука».

Первый блок «Цифровая трансформация» включает такие направления:

- Услуги за 5 минут;

- Развитие ИТ отрасли;

- Слышащее и эффективное государство;

- Цифровые инструменты для комфортной жизни;

- Развитие технологического и инновационного бизнеса;

Качественный интернет и информационная безопасность.

Второй блок «Наука»:

- Укрепление кадрового потенциала науки – в центре внимания ученый»;

- Повышение конкурентоспособности научной экосистемы»;

- Повышение вклада науки в развитие страны «наука-производство- бизнес»;

- Совершенствование администрирования науки.

Багдат Мусин сообщил, что для реализации Национального проекта потребуется 1,4 трлн тенге. Большая часть средств - 833 млрд тенге выделяется на науку и 587,8 млрд тенге - на цифровизацию и инновации.

«По направлению «Услуги за 5 минут» упор делаем не на автоматизацию госуслуг, а на автоматизацию жизненных ситуаций до 80 %, из них 50 % станут проактивны к 2025 году. Сокращение времени оказания услуг будет возможно за счет реинжиниринга бизнес процессов. Также будет обеспечена стопроцентная доступность госуслуг на смартфонах», - сказал во время заседания Правительства Багдат Мусин.

Основной задачей по направлению «Развитие ИТ отрасли» является привлечение 500 млрд тенге инвестиций ежегодно с 2025 года, экспорт IT-решений - 500 млн долларов в год, создание 100 тысяч рабочих мест, а также 1% дохода от мирового оборота криптоиндустрии и создание Datahub, который сможет оказывать услуги для соседних государств.

«В рамках «Слышащего и эффективного государства» планируется снизить объем документооборота и учет данных отраслей в цифровом формате на 50%. Открытость государства за счет диалога с населением и оценки госорганов через смартфоны», - отметил министр.

В результате реализации направления внедрение цифровых инструментов для комфортной жизни планируется наполнение паспортов клиническими данными, внедрение и использование цифровых трудовых договоров, развитие цифрового контента в образовании (цифровой портфель).

По информации ведомства, по направлению «Качественный интернет и информационная безопасность» планируется обеспечить население качественным интернетом, внедрение 5G в областных центрах и городах республиканского значения.

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