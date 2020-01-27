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Стопроцентно реабилитировать женщин в рамках операции «Жусан» призвал Даурен Абаев

27 Января 2020 12:43
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Стопроцентно реабилитировать женщин в рамках операции «Жусан» призвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития планирует разработать и принять стратегический документ по развитию религиозной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Даурен Абаев проинформировал, что в текущем году завершается срок реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Министр также рассказал и о других мерах.

«Перед курирующим вице-министром ставлю задачу по стопроцентной реабилитации женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках операции «Жусан». Это означает не только психо-эмоциональную адаптацию, но и социальную», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии министерства информации и общественного развития.

Он также отметил необходимость проведения в текущем году Форума религиоведов и XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, министр призвал начать строительство нового корпуса Университета «Нур-Мубарак» в Алматы.


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Ключевые слова: СМИ, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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