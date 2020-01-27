Стопроцентно реабилитировать женщин в рамках операции «Жусан» призвал Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития планирует разработать и принять стратегический документ по развитию религиозной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Даурен Абаев проинформировал, что в текущем году завершается срок реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Министр также рассказал и о других мерах.
«Перед курирующим вице-министром ставлю задачу по стопроцентной реабилитации женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках операции «Жусан». Это означает не только психо-эмоциональную адаптацию, но и социальную», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии министерства информации и общественного развития.
Он также отметил необходимость проведения в текущем году Форума религиоведов и XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Кроме того, министр призвал начать строительство нового корпуса Университета «Нур-Мубарак» в Алматы.
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