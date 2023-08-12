«Стоп, вандал»: рейд по общественным местам прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице в рамках акции «Стоп вандал» прошел рейд по общественным местам. Акция направленна на недопущение порчи городского имущества и соблюдение порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рейде приняли участие сотрудники департамента полиции, общественные организации, этнокультурные объединения и волонтеры.

«С начала года по статье 147-1 Кодекса РК об административных правонарушениях было выявлено 35 фактов. Помимо этого, в рамках реализации принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям, было составлено 678 протоколов по статье 434 Кодекса РК «Мелкое хулиганство»», - сказал начальник управления местной полицейской службы департамента города Астаны Арман Айтмагамбетов.

Также спикер отметил, что решением суда в отношении нарушителей по статье 147-1 ч.1 будет наложен административный штраф в размере 20 МРП.

По поручению Главы государства с 1 января текущего года было ужесточено наказание за акты вандализма и порчу общественного и частного имущества, а 3 января были подписаны соответствующие поправки.

«Я активно занимаюсь развитием здорового образа жизни и привлечением молодежи к занятиям спортом. Убежден, что наша работа будет успешной благодаря общим усилиям. Вандализм, к сожалению, становится актуальной проблемой для общества. Мы призываем молодежь использовать ту энергию, которую они тратят на порчу чужого имущества, для активной деятельности на спортивных площадках. Здесь их усилия будут действительно оценены по достоинству», - сказал общественный деятель и известный спортсмен Айтым Жакупов.