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    15:42, 26 Март 2021 | GMT +6

    STOP-трафик: банные и гостиничные комплексы проверяют в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция в регионе проводит операцию «STOP - трафик», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативниками выявлено два факта сводничества. В одной из съёмных квартир города Павлодара 29-летний павлодарец свёл клиента с несовершеннолетней 17-летней девушкой для оказания интимных услуг, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - За вовлечение в проституцию несовершеннолетнего лица в отношении павлодарца проводится досудебное расследование по статье 134 УК Республики Казахстан» («Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» - Казинформ)».

    Для предупреждения и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, с 24 по 26 марта в Павлодарской области полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «STOP - трафик», рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.

    «Полицейские проверяют банные и гостиничные комплексы, увеселительные заведения, строительные и другие объекты, где высока вероятность встретить факты трудовой и сексуальной эксплуатации», - уточнил он.

    В городе Экибастузе, в одном из массажных салонов, администратор под предлогом массажисток предоставляла мужчинам девушек для оказания интимных услуг, привели ещё один пример в правоохранительных органах.

    Кроме этого, за вовлечение в занятия проституцией установлен павлодарец, который в съёмной квартире предоставлял женщин для оказания определённых услуг. За вовлечение проституцией в отношении павлодарца проводится досудебное расследование по статье 308 Также выявлены четыре факта приставания в общественных местах, на учёт поставлены пять женщин, оказывающих сексуальные услуги, одна из которых - гражданка Республики Узбекистан.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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