Стоматология отказалась от предоставления услуг: где теперь лечат бесплатно детей в Кокшетау

Узнав о том, что единственная стоматология, где кокшетауской детворе лечили зубы бесплатно, перестала обслуживать этот контингент, жители областного центра забили тревогу: куда теперь в случае необходимости обращаться за медпомощью.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.

— У нас на протяжении нескольких лет частная стоматология оказывала помощь детям. К сожалению, в этом году данный поставщик услуг отказался от работы с ОСМС и перешел полностью на частную деятельность. В этой связи, коненчо, большая часть населения, не получив разъяснительную информацию, начала обращаться в разные инстанции с вопросом — где теперь можно получить стоматологическую помощь? На сегодняшний день у нас в восьми медорганизациях оказывается стоматологическая помощь, в том числе и детская. Конечно, объем, который сейчас свалился на наших медработников, очень большой, поэтому, к сожалению, сформировались очереди. Но, в целом, мы планируем уже в этом году расширять стоматологическую помощь для детей, — пояснил Нариман Ермек.

По словам главы облздрава, тарифы, по которым работают по ОСМС частные партнеры, очень низкие, т. е. услуги, оказываемые в частном порядке, стоят гораздо выше. Поэтому и возникла подобная ситуация.

— Но тем не менее, мы эту помощь оказываем, мониторим, стараемся договариваться с нашими коллегами, — добавил главный врач области.

Напомним, ранее молодые медики пожаловались на невыплату подъемных в Акмолинской области.