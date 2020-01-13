Стоматологии Dr. Bro запрещено делать наркоз пациентам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала о ситуации с находящейся под следствием стоматологией «Dr.Bro», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Была безлицензионная деятельность, отсутствовал сертификат у специалиста, врача оштрафовали – на него наложен административный штраф, точно также и на клинику (наложен штраф)», - сообщила Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.
По ее словам, сейчас клиника самостоятельно сдает лицензию на анестезиологию и реаниматологию.
«Пока в настоящее время она не будет оказывать услуги под наркозом для пациентов», - отметила Л. Бюрабекова.
Напомним, жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.
Глава Минздрава также проинформировал ранее, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.
9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».
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