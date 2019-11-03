Стоматолог из нашумевшего видео извинился перед мангистауцами

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистауский стоматолог Толеген Мухамбетов, видео с которым вчера взбудоражило соцсети, рассказал свою версию произошедшего в областном стоматологическом центре. Об этом пишет lada.kz.

Врач, совершивший грубые действия по отношению к малолетнему пациенту, признал свою вину.

«Я признаю свою вину в данном инциденте. Перед матерью и перед народом я прошу прощения. Хочу рассказать об инциденте. Мать с четырьмя детьми пришла в областную стоматологию, постучала в дверь, просила принять её без очереди с ребёнком-инвалидом. Не раздумывая, я принял её без очереди. В процессе приёма мы не смогли усадить ребёнка на кресло. Зашла его сестрёнка, ей сделали укол, удалили два зуба. Потом зашёл мальчик. Второй раз они заходили. Ребёнок зашёл очень напуганным. Не смогли его усадить вместе с матерью. Я ей сказал — вы можете уйти, так как ребёнок не слушается, очень сложный», - сказал Толеген Мухамбетов. По его словам, мать ребёнка ответила, что пришла с четырьмя детьми ради удаления зубов, и пока врач не сделает свою работу — она не уйдет. «Она вышла ещё раз, пыталась подготовить ребёнка снаружи кабинета. Потом она зашла третий раз. На видео зафиксировано третье посещение. На видео видно, что я сильно тряс ребёнка. Я хотел запугать его, чтобы помочь «усадить» его на кресло и удалить больной зуб. Я не бил ребёнка. Перед всем народом и перед матерью ребёнка прошу прощения за случившийся инцидент», - прокомментировал Толеген Мухамбетов.

Между тем, как отмечает издание, медицинская общественность Мангистау не поддерживает поведение сотрудника стоматологического центра. В отношении стоматолога будет проведено служебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

В управлении здравоохранения области рассказали о враче-стоматологе, который допустил грубое обращение с маленьким пациентом. «Молодой врач-стоматолог Т. Мухамбетов работал в Мангистауской областной стоматологической клинике чуть больше двух лет. С отличием окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова. В работе претензии к нему нет. Очень грамотный и перспективный врач. Временами бывает вспыльчивым и резким», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. «…Вся медицинская общественность Мангистауской области никоим образом не поддерживает ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медицинским работникам не место в наших рядах. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам служебного расследования, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона. Напомним, в социальных сетях опубликовали видео с камер наблюдения в областном стоматологическом центре Мангистау. На кадрах видно, как врач грубо обращается с пациентом-ребёнком.