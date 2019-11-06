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Стоматолог арестован на трое суток за жестокое обращение с пациентом в Актау

6 Ноября 2019 15:25
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Стоматолог арестован на трое суток за жестокое обращение с пациентом в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Экспертизой установлено, что стоматолог в Актау нанес телесные повреждения ребенку-инвалиду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил судья специализированного административного суда Актау Алтай Конысов, вина врача установлена экспертизой, на суде обвиняемый признал свою вину.

«При назначении наказания в отношении Мухамбетова были учтены отягчающие и смягчающие обстоятельства. Врач, зная о том, что пациент является несовершеннолетним инвалидом, действовал с жестокостью», – сказал А.Конысов.

Решением суда врач подвергнут аресту на трое суток.

Напомним, 1 ноября сообщалось о том, что стоматолог в Актау во время удаления зуба у ребенка проявил к нему жестокое отношение, за что был уволен с работы. Видеозапись, на которой видно как врач обращается с ребенком, была распространена в социальных сетях.

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Ключевые слова: Мангистауская область, Судебный процесс,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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