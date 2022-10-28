Столпы казахской литературы обсудили в Гааге

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Нидерландах почтило память великих казахских писателей, поэтов и драматургов на специально организованном круглом столе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Принять участие в дискуссии, темой которой стали «Современные исследования в казахской литературе», приехали литературоведы и ученые из Казахстана.

«Казахская литература – ​​это духовное и культурное наследие казахского народа, веками передававшееся из поколения в поколение. Имена Абая, Жамбыла, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина, Абдижамиля Нурпеисова, Ануара Алимжанова, Олжаса Сулейменова десятилетиями достойно представляют Казахстан в историческом контексте мировой литературы.

При поддержке ЮНЕСКО юбилеи многих казахстанских писателей широко отмечались во всем мире», - сказал посол Казахстана в Королевстве Нидерланды Аскар Жумагалиев в ходе приветственной речи на круглом столе.

Дипломат отметил, что вторая половина ХХ века была золотым веком в истории казахской литературы.

«В те годы Мухтар Ауэзов написал «Путь Абая» и весь мир узнал великого казахского мыслителя. Примечательно, что в этом произведении описывается нидерландский город Ляйден, поэтому сегодня мы собрались именно здесь», - обратился Аскар Жумагалиев к собравшимся литературоведам.

Как отметила заместитель директора Института литературы и искусства имени М.О.Ауэзова Альмира Калиева, в настоящее время творчество М. О. Ауэзова изучается с семиотической, антропологической, геопоэтической, гендерной, феноменологической точек зрения.

«Нам кажется, что тектонические изменения, трансдисциплинарные интересы, методологические модернизации, происходящие в результате процесса научной интеграции, позволяют увидеть произведения писателя с совершенно новых позиций. Сколько бы времени ни прошло, а ауэзовский язык сохранил свои качества эталона национального литературного языка», - cказала Альмира Калиева.

Собравшиеся за круглым столом обсудили роль и наследие таких великих писателей, как Ахмет Байтурсынов, Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Габит Мусрепов и многих других столпов казахской литературы.

В мероприятии приняли участие: заместитель директора Института литературы и искусства имени М.О.Ауэзова, кандидат филологических наук Альмира Калиева, директор дома-музея Мухтара Ауэзова Диар Кунаев, руководитель департамента иностранных отношений Института литературы и искусства имени М.О.Ауэзова Светлана Ананьева, доктор филологических наук, профессор Казахского Национального педагогического университета имени Абая Алуа Танжарыкова, внучка Мухтара Ауэзова Зифа-Алуа Муратовнаи многие другие.