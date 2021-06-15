Столпотворений быть не должно - менеджер вокзального комплекса «Нурлы жол» о проекте Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер вокзального комплекса «Нурлы жол» Батырхан Абдикарим в ходе встречи с журналистами сообщил о том, что столпотворений не будет при пропуске пассажиров на вокзал по системе Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система входа «Ashyq» со сканированием QR-кода будет действовать на всех 13 входах вокзального комплекса «Нурлы жол». По нашим расчетам сотрудники будут пропускать всех пассажиров по системе Ashyq. Столпотворений быть не должно», - отметил Батырхан Абдикарим.

Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.

Напомним, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса.











