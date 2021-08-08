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Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау

8 Августа 2021 17:08
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Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Очередь из желающих получить вакцину засняли на видео. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Такая ситуация сложилась в Актауской городской поликлинике №1 в 7-м микрорайоне сегодня, 8 августа, в первой половине дня.

«Почему вакцинация проводится так неорганизованно? Как стадо баранов, просто нет слов», - возмутилась одна из местных жительниц, желающая привиться против коронавируса.

По информации управления здравоохранения, в выходные дни в Актау резко увеличилось число людей, желающих привиться. Особенно много очередников наблюдалось сегодня в городской поликлинике №1.
На данный момент в поликлинике функционируют три прививочных кабинета. К открытию готовят еще один кабинет.
Ситуация находится под контролем, заявили в ведомстве.
Во избежание очередей врачи рекомендуют горожанам посетить любую другую поликлинику. Персонал и медучреждения работают без выходных.




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#Происшествия   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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