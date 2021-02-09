Столпотворение в Нур-Султане: организаторов розыгрыша автомобиля оштрафовали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторов розыгрыша автомобиля от цветочного магазина в Нур-Султане, из-за которого образовалось столпотворение, оштрафовали. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, передает МИА «Казинформ».

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля по факту массового скопления людей у цветочного магазина «Romantic» по адресу: проспект Мангилик ел, 47 сообщает следующее.

По факту нарушения, зафиксированного мониторинговой группой 7 февраля 2021 года, - проведения массового мероприятия - поступило экстренное извещение в управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района.

Специалистами управления при проверке объекта 7 февраля факт нарушения подтвердился, нарушитель приглашен по повестке в УСЭК Есильского района», - отметил Ержан Байтанаев.

Данная внеплановая проверка зарегистрирована в органах правовой статистики Генеральной прокураторы РК.

В настоящее время в отношении субъекта предпринимательства подготовлены акт о результатах проверки, предписание. Оформляется протокол о нарушении по привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК.

С учётом категории субъекта установлен штраф в размере 230 МРП или 670 910 тенге.

Вместе с тем на официальном сайте акимата столицы сообщается, что «поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение 7 дней, размер выплаты составит 115 МРП или 335 455 тенге».

Организаторы массового мероприятия выступили с видеообращением к жителям города и принесли извинения за причиненный ущерб, говорится на сайте столичного акимата.

«Центр цветов «Romantic» приносит свои извинения жителям города Нур-Султан. Всю ответственность за случившееся берем на себя. Мы понимаем, что были нарушены все требования к проведению мероприятий и предписание главного санврача. Ответственность за причиненный ущерб городу и людям, которые пришли на мероприятие, также готовы нести.

Данное мероприятие проводилось частным образом и не согласовывалось с акиматом и другими государственными органами. Просим прощения перед жителями. Мы не понимали всю серьезность сложившейся ситуации», - обратился к горожанам исполнительный директор Центра цветов Темирлан Кенжебаев.

Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля отреагировал на инцидент по массовому скоплению горожан у цветочного магазина. Организаторы розыгрыша автомобиля от цветочного магазина в Нур-Султане были доставлены в полицию.















