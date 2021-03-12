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    20:11, 11 Март 2021 | GMT +6

    Столовые в объектах образования Кызылординской области возобновят работу

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области разрешается работа объектов общественного питания в объектах образования. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Кызылординской области «Об ограничительных, в том числе карантинных мерах по Кызылординской области», передает корреспондент МИА «Казинформ«.

    Согласно тексту постановления, в третье четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек с численностью детей в классах не более 15 человек.

    В комбинированном формате разрешается обучение в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов с 1 по 5 классы включительно. В международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек.

    В комбинированном формате в течение 6 дней разрешается обучение для выпускных классов (9,10,11 классы). 70 % предметов - в штатном режиме, 30 % - в дистанционном.

    Также разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования соблюдении требований приложения 46 постановления главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года « О дальнейшем усилением мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения РК, а также требований, санитарных правил, утвержденных приказом Министерства здравоохранения РК о 16 августа 2017 года #611 и дополнениями от 28 августа2020 года».

    Кроме того, в области разрешается деятельность детских дошкольных учреждений без проведения мероприятий с объединением групп без допуска родителей и сопровождающих лиц.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Кызылординская область
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