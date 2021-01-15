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Столовые открываются в школах Карагандинской области

15 Января 2021 14:09
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Столовые открываются в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области возобновляют работу школьные столовые. Их заполняемость не должна превышать 30% от посадочных мест. Об этом и о текущей эпидемиологической ситуации на очередном брифинге на YouTube-канале SARYARQA рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Юрий Залыгин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В области на 15 января зарегистрировано 12 613 случаев короновирусной инфекции. В настоящее время наблюдается подъём заболеваемости на отдельных территориях региона.

«В целях недопущения вспышечного характера заболеваемости необходимо соблюдать все предписания главного санитарного врача области. С особым вниманием нужно относиться к детям, лицам старшего возраста и близким, имеющим хронические заболевания. Здоровье вас и ваших близких в ваших руках!», - отметил Юрий Залыгин.

Между тем, по всей Карагандинской области возобновлено штатное обучение учащихся колледжей и вузов со второго семестра. В третьей четверти многие школьники продолжили своё обучение в традиционном формате. Открываются школьные столовые. Их заполняемость не должна превышать 30% от посадочных мест. Персонал будет проходить утренний фильтр с бесконтактной термометрией. К работе допускаются только те сотрудники, у которых нет признаков острых респираторных вирусных инфекций.

«Прошу родителей проявить максимальную ответственность, провести беседу с детьми и напомнить им правила безопасного поведения в общественных местах. Рассказать ещё раз им о правильном ношении маски, соблюдении дистанции, о гигиене рук. Такие простые меры безопасности минимизируют риск заражения коронавирусной инфекцией», - сказал Юрий Залыгин.

Руководитель Центра оперативного реагирования Кайрат Шорманбаев призвал горожан быть бдительными и сообщать о нарушениях санитарных требований на телефон Senim 109.


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#Карагандинская область   #Образование   #Регионы   #Коронавирус  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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