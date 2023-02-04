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Столовую ложку извлекли из желудка мужчины хирурги в Алматинской области

4 Февраля 2023, 12:27
Столовую ложку извлекли из желудка мужчины хирурги в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку. По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.

«При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода», - сказал Тахир Закирьевич.

Прогноз определяется, в данном случае, характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.

На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.

Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их профессионализм.


Фото: t.me/DenMinPR

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