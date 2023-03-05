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Столкнувшийся в Актюбинской области с тепловозом поезд отправился до пункта назначения

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2023, 19:10
Столкнувшийся в Актюбинской области с тепловозом поезд отправился до пункта назначения Фото: t.me/qr_tjm

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 16 часов 55 минут со станции Биршогир Актюбинской области пассажирский поезд № 317 сообщением «Бишкек-Самара» отправился до пункта назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

На время задержки пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками.

Состав был задержан из-за столкновения маневрового локомотива с тепловозом поезда. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Для установления причин произошедшего работает специальная комиссия.

Как сообщалось, маневровый локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Актюбинской области. В поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ).

Сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.


КТЖ   Актюбинская область   ДТП   Транспорт  
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