Столкнувшийся с автомобилем БТР не принадлежит ВС РК – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столкнувшийся с автомобилем бронетранспортер не принадлежит Вооруженным силам РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«В связи с распространяющейся в СМИ и социальных сетях информацией о столкновении автомобиля марки Nissan Almera и БТР в городе Нур-Султане Министерство обороны сообщает, что попавший в дорожно-транспортное происшествие бронетранспортер Вооруженным Силам не принадлежит», - сообщили в пресс-службу Министерства обороны РК.





Напомним, 1 сентября в 07:35 46-летний водитель, управляя автомашиной марки «Nissan Almera», на пересечении трассы «Нур-Султан-Караганда» и улицы Армандастар, при повороте налево не уступил дорогу «БТР 82-А», который сопровождался патрульной автомашиной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, тем самым допустив столкновение. В результате ДТП пострадавших нет.