Столкнувшаяся с самолетом птица не повредила судно – аэропорт Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Алии Молдагуловой прокомментировал столкновение самолета авиакомпании FlyArystan с птицами, передает МИА «Казинформ».

По случаю столкновения воздушного судна авиакомпании FlyArystan по направлению с птицей аэропорт Актобе комментирует следующее.

«При заходе на посадку воздушное судно А320 авиакомпании FlyArystan, выполнявшее рейс Анталья – Актобе, столкнулось с птицей, предварительно серебристой чайкой. Перед посадкой воздушного судна специалистами аэропорта был произведен осмотр взлетно-посадочной полосы на выявление посторонних предметов, а также обеспечение орнитологической безопасности полетов, но несмотря на проведенные мероприятия, произошло столкновение воздушного судна с птицей. Посадка произошла в штатном режиме. После посадки при осмотре обнаружены останки птицы между основной стойкой шасси и створкой», - говорится в сообщении аэропорта Алии Молдагуловой.

Осмотр воздушного судна специалистом авиакомпании показал, что повреждений нет, борт вылетел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сотый случай столкновения самолетов с птицами зафиксировали в Air Astana. С толичный аэропорт объяснил причины участившихся случаев попадания птиц в двигатели самолетов. Один из последних случаев столкновения самолета с пернатыми произошел с рейсом Актобе-Атырау. 27 августа сообщалось о том, что в закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель. 18 августа авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.