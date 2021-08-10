+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области

10 Августа 2021 09:53
Поделиться:
Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - До 3 лет тюрьмы грозит пьяному водителю, устроившему ДТП в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Пропавшего ночью подростка нашли в Петропавловске
Сбежавший в Таразе из-под стражи рецидивист прятался в камышах Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана 28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы

Во время патрулирования административного участка экипаж роты патрульной полиции 240-борта и заметили водителя автомашины Audi, ехавшего за рулем с бутылкой спиртного в руках. После чего стражи порядка потребовали его остановиться. В этот момент мужчина усилил скорость движения и решил оторваться от полицейских. В результате погони водитель Audi допустил столкновение с патрульной автомашиной и скрылся с места происшествия.

«В течение нескольких часов мы установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний житель села Малыбай Енбекшиказахского района. Задержанный прошел медицинское освидетельствование, которое доказало его алкогольное опьянение. Более того, в салоне авто было обнаружено множества пустых бутылок из-под пива. В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по ст. 380 УК РК, он водворен в ИВС. Ему грозит лишение свободы до трех лет, – рассказал начальник Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

Между тем, двое полицейских госпитализированы в районную больницу с различными телесными повреждениями.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Новости по теме
Пропавшего ночью подростка нашли в Петропавловске
Сбежавший в Таразе из-под стражи рецидивист прятался в камышах
Свыше 190 нарушений ПДД за сутки выявили полицейские Туркестана
28 авто с ревущими глушителями задержаны на дорогах Алматы
Популярное
1 Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
2 На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
3 Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
4 Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
5 Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
6 Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Полемика разгорелась между казахстанскими врачами по поводу вакцинации
На пять суток могут арестовать нарушителей карантина в Караганде
Определились победители ещё пяти iPhone12 в Нур-Султане
Молодожены сбежали со свадьбы в Павлодаре
Вопрос ввоза автомобилей из третьих стран иностранцами прокомментировали в МВД
Заведующий столичной реанимацией назвал причины заболевания КВИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив