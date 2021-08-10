Столкнулся с патрульным авто пьяный водитель в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - До 3 лет тюрьмы грозит пьяному водителю, устроившему ДТП в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования административного участка экипаж роты патрульной полиции 240-борта и заметили водителя автомашины Audi, ехавшего за рулем с бутылкой спиртного в руках. После чего стражи порядка потребовали его остановиться. В этот момент мужчина усилил скорость движения и решил оторваться от полицейских. В результате погони водитель Audi допустил столкновение с патрульной автомашиной и скрылся с места происшествия.

«В течение нескольких часов мы установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний житель села Малыбай Енбекшиказахского района. Задержанный прошел медицинское освидетельствование, которое доказало его алкогольное опьянение. Более того, в салоне авто было обнаружено множества пустых бутылок из-под пива. В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по ст. 380 УК РК, он водворен в ИВС. Ему грозит лишение свободы до трех лет, – рассказал начальник Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

Между тем, двое полицейских госпитализированы в районную больницу с различными телесными повреждениями.