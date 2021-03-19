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Столкнулся с автомобилем и скрылся с места аварии водитель в СКО

19 Марта 2021 11:41
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Столкнулся с автомобилем и скрылся с места аварии водитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 38 водителей скрывались с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, раскрыты 24 факта. Остальных водителей разыскивают. Особое внимание полицейские уделяют розыску водителей, совершивших ДТП, в результате которых пострадали люди. Таких случаев зарегистрировали восемь, все они раскрыты.

«В Петропавловске, на улице Караванной, водитель «Audi» остановился перед пешеходным переходом. В это время водитель автомобиля «Toyota Alphard», объезжая его, допустил столкновение, после чего скрылся с места происшествия. Пассажир «Audi» был вынужден обратиться за медицинской помощью. Через три дня виновника аварии удалось установить, несмотря на то, что на видеозаписи номер различить было невозможно. 33-летнего горожанина задержали. Номерные знаки изъяли для обеспечения административного производства. Собран и будет передан в суд материал по двум статьям: за совершение ДТП и оставление места ДТП. Водителю грозят штрафы и лишение права управления на срок до одного года», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что оставить место происшествия допустимо только для доставления пострадавших в лечебное учреждение, если нет возможности отправить их с попутным транспортом.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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