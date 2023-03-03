Столкновение поездов в Греции: официально подтверждена гибель 57 человек

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - В четверг правительство Греции признало «хронические недочёты» после катастрофы поезда вблизи Ларисы в центральной Греции, а начальник этой ж/д станции признал в суде свою «ошибку», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Задержки (в модернизации железных дорог) коренятся в хронических патологиях греческого государственного сектора, в десятилетиях слабости», - признал пресс-секретарь правительства Яннис Ойконому на пресс-брифинге в четверг.

О недочётах греческого государственного железнодорожного сектора заговорили после того, как два поезда столкнулись лоб в лоб, проехав несколько километров по одному и тому же пути. Авария вызвала протесты со стороны пользователей в нескольких греческих городах.

59-летний начальник станции был арестован в среду и обвинен в «убийстве по неосторожности» и причинении «телесных повреждений».

Он должен был объяснить, как поезду с 342 пассажирами и десятью железнодорожными служащими, связывающему Афины с Салониками на севере страны, было разрешено использовать тот же путь, что и грузовому поезду.

В четверг Ойконому заявил, что «ошибку признал сам начальник станции», а его адвокат подтвердил, что он «признает свой поступок».

Между тем, новый министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших и выступил с «полной самокритикой политической системы и государства». Бывший министр, Костас Караманлис, подал заявление об отставке в среду.

Подробнее с хронологией трагедии можно ознакомиться здесь.