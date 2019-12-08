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Столкновение мотоцикла с «Ладой» в Атырау: есть погибший и раненый

8 Декабря 2019 22:15
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Столкновение мотоцикла с «Ладой» в Атырау: есть погибший и раненый

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада»: мотоциклист погиб, пассажир получил ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДП области, ДТП случилось в районе пригородного поселка Жумыскер. На трассе столкнулись мотоцикл и «Лада». От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия, находившийся с ним пассажир с травмами различной тяжести помещен в областную больницу. Водитель «Лады» не пострадал.

Пресс-служба ДП региона информирует, что по факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование по части статьи 345 УК РК.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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