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    22:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Столкновение грузовиков на трассе в Карагандинской области: двое погибли, четверо в больнице

    дтп
    Фото: Kazinform

    Около 10 часов утра на 655 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин «MAN». Об этом сообщили в пресс-службе депортамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В результате ДТП 20-летний водитель одного из грузовиков и его 31-летний пассажир скончались на месте происшествия. 

    – Водитель второго автомобиля и три пассажира (все взрослые) первого грузовика доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, – добавили в пресс-службе депортамента полиции.

    В ведомстве уточнили, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в одном из транспортных средств находились дети с тренером не соответствует действительности.

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Трассы Карагандинская область Происшествия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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