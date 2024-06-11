Столкновение грузовиков на трассе в Карагандинской области: двое погибли, четверо в больнице

Около 10 часов утра на 655 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин «MAN». Об этом сообщили в пресс-службе депортамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

В результате ДТП 20-летний водитель одного из грузовиков и его 31-летний пассажир скончались на месте происшествия.

– Водитель второго автомобиля и три пассажира (все взрослые) первого грузовика доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, – добавили в пресс-службе депортамента полиции.

В ведомстве уточнили, что информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в одном из транспортных средств находились дети с тренером не соответствует действительности.



