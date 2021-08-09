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Столицу граничащей с Таджикистаном афганской провинции захватили талибы

9 Августа 2021 02:15
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Столицу граничащей с Таджикистаном афганской провинции захватили талибы

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Движение «Талибан» объявило в воскресенье о захвате города Талукан, административного центра северной провинции Тахар на границе с Таджикистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу» (АА).

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Заместитель председателя законодательного органа провинции Тахар Рухолла Рауфи сообщил АА, что сотрудники сил безопасности и представители местных властей переместились в уезд Фархар.

По его словам, талибы проникли во все общественные здания, а также освободили заключенных из местной тюрьмы.

Он добавил, боевики начали наступление на Талукан около двух недель назад.

Согласно заявлению движения «Талибан», группировка установила контроль над всеми общественными здания в Талукане.

С падением Талукана число административных центров афганских провинций, перешедших под контроль «Талибан», достигло пяти.

Ранее «Талибан» занял административные центры провинций Сари-Пул и Кундуз на севере страны. Накануне талибы захватили город Шибирган, столицу провинции Джузкан на севере страны.

Движение «Талибан» утверждает, что контролирует 80 процентов территории Афганистана.

По данным ООН, в результате атак талибов за последний месяц погибли более 1 000 мирных жителей Афганистана.


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#Таджикистан   #Афганистан   #Талибан  
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