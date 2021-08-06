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Столичный житель сдал на металлолом ворота с чужого гаража

6 Августа 2021 10:38
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Столичный житель сдал на металлолом ворота с чужого гаража

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции проводится расследование в отношении 27-летнего жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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Установлено, что подозреваемый, узнав, что в гаражном обществе отсутствует охрана, совершил кражу гаражных ворот стоимостью 200 тысяч тенге. Мужчина на своей автомашине марки «Газель» направился в гараж, путем среза совершил кражу ворот и сбыл их в пункт прием металла.

Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело. Ворота изъяты из пункта приема металлолома и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Как отметили в полиции, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 196 УК РК.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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