Столичный житель сдал на металлолом ворота с чужого гаража
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции проводится расследование в отношении 27-летнего жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Установлено, что подозреваемый, узнав, что в гаражном обществе отсутствует охрана, совершил кражу гаражных ворот стоимостью 200 тысяч тенге. Мужчина на своей автомашине марки «Газель» направился в гараж, путем среза совершил кражу ворот и сбыл их в пункт прием металла.
Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело. Ворота изъяты из пункта приема металлолома и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Как отметили в полиции, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, которая предусмотрена статьей 196 УК РК.
- Сбежавшего из дома 8-летнего мальчика нашли полицейские в Нур-Султане
- Массовая драка попала на видео в Аксу
- 11 столичных заведений наказали за нарушение режима карантина
- В Усть-Каменогорске полицейские выявили водителя с 24 неоплаченными штрафами
- В столице нанятый для ремонта квартиры рабочий украл стройматериалы
- Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана