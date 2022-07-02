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    20:36, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Столичный житель разослал сообщения о бомбе от имени соседа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложное сообщение о заложенной бомбе разослал от имени своего соседа житель одного из столичных жилых домов. Таким образом мужчина решил наказать «шумного» жильца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султана.

    1 июля 2022 года районным судом №2 Есильского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор по факту ложного сообщения об акте терроризма (ст.273 УК). Как было установлено в суде, свою месть мужчина осуществил в январе 2022 года. С этой целью он приобрел сотовый телефон с номером, зарегистрировал его на соседа, создал электронную почту. 31 марта он разослал письма с содержанием «У вас бомба» в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт г.Алматы, автосалоны «Lexus Astana», «Мycar», ТРЦ «Хан Шатыр», БЦ «Ренко», ТРЦ «Abu Dhabi Plaza», ТРЦ «Mega Silk Way», РЦ «Меga Alma-Ata», ТРЦ «Mega Park».

    Чтобы возложить ответственность на соседа, мужчина выбрал момент появления соседа, оставив сотовый телефон на лестничной площадке рядом с его квартирой. Несовершеннолетняя дочь соседа взяла телефон и передала отцу, который хранил его у себя в квартире.

    Незаконные действия повлекли нарушение спокойствия граждан, вследствие эвакуации из объектов, а также задержку рейсов самолетов. Вина столичного жителя доказана материалами уголовного дела, сам он полностью признал вину и раскаялся в соденянном.

    Приговором суда мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.


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