РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Столичный житель предлагал помощь в «покупке» водительского удостоверения

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» ДП столицы задержан подозреваемый в пяти эпизодах мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    На своей странице в социальной сети мужчина разместил объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения. За свою услугу он просил 120 тысяч тенге.

    На возможность приобрести документ в обход общих требований отозвались 5 граждан, которые успели заплатить мужчине требуемую сумму. После получения денег подозреваемый перестал выходить на связь.

    Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении мошенничества задержан. Мужчина дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.



    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!