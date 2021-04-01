Столичный житель предлагал помощь в «покупке» водительского удостоверения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» ДП столицы задержан подозреваемый в пяти эпизодах мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

На своей странице в социальной сети мужчина разместил объявление об оказании помощи в получении водительского удостоверения. За свою услугу он просил 120 тысяч тенге.

На возможность приобрести документ в обход общих требований отозвались 5 граждан, которые успели заплатить мужчине требуемую сумму. После получения денег подозреваемый перестал выходить на связь.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении мошенничества задержан. Мужчина дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.



