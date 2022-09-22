Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана
Столичный жилой массив Коктал-2 начали подключать к высокоскоростному интернету
22 Сентября 2022, 17:05

Столичный жилой массив Коктал-2 начали подключать к высокоскоростному интернету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителей частного сектора Коктал-2 подключат к цифровому телевидению и высокоскоростному интернету на скорости до 500 Мбит/с по технологии Gpon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Проект управления цифровизации и государственных услуг Астаны был поддержан акиматом района Сарыарка.

Стоит отметить, что проблема с некачественным интернетом в указанном районе не находила решения около 8 лет. Сегодня проходят активные работы по подключению сетей, и первыми доступ к высокоскоростному интернету получат жители западной части Коктал-2, проживающие по улицам Баршын, Улытау, Саумалколь, Куланотпес, Айдарлы. Ориентировочные сроки подключения первых абонентов - середина-конец октября.

Затем подключение новых жителей будет идти в восточном направлении. Полное покрытие Коктал-2 сетями ВОЛС планируется завершить в середине-конце ноября.

По завершению аналогичные работы начнутся в жилых массивах Коктал-1 и Агрогородок.


Фото: пресс-служба акимата г. Астана


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Читайте также
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Проект ЛРТ не передавали в МИИР
Столичный микрорайон Чубары начнут газифицировать в 2023 году
Премьера «Кармен-сюита» состоялась в «Астана Балет»
Начинающие вокалисты академии Astana Opera пройдут мастер-класс итальянского коуча
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив