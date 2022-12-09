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Столичный врач стала чемпионкой Азии по пауэрлифтингу

9 Декабря 2022, 18:39
Столичный врач стала чемпионкой Азии по пауэрлифтингу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врач-эндоскопист многопрофильной городской больницы № 3 города Астаны Олеся Калинкина завоевала золото чемпионата Азии по пауэрлифтингу, прошедшего в Дубае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городской больнице, девушка-медик начала заниматься данным видом спорта всего четыре года назад, в возрасте 33 лет.

«Познакомилась с тренером, чемпионом мира по пауэрлифтингу, призером республиканских чемпионатов Александром Мирошниковым. Он увидел мои результаты и предложил попробовать себя в качестве спортсмена. В мае прошлого года участвовала в чемпионате Казахстана в Алматы, завоевала второе место, и получилось, что с первого выступления выполнила норматив мастера спорта», - сказала Олеся Калинкина.

Добиться такого успеха для врача было непросто, учитывая мощную конкуренцию на чемпионате. В мае спортсменка планирует поехать в Индию на чемпионат Азии. По мнению девушки, «золото» в Дубае – результат усилий, стойкости и трудолюбия.

Олеся Калинкина работает врачом-эндоскопистом в многопрофильной больнице № 3 с января 2021 года. Общий стаж составляет 11 лет.

«Для меня это очень важно, повышать квалификацию, поэтому стараюсь постоянно обучаться: езжу на семинары, конференции, прохожу онлайн-обучение», - отмечает она


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