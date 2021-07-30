Столичный врач призвал жителей сделать прививку от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единственный способ остановить вспышку коронавируса, охватившую мир - это проведение массовой вакцинации. Врач поликлиники №15 Жулдыз Тулебаева подробно рассказала о важности получения прививки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Для начала врач объяснила, что должен делать человек с аллергией перед прохождением вакцинации.

«Есть те, кто избегает иммунизации, полагаясь на ложные, не имеющие научной основы утверждения о негативном влиянии вакцины против коронавируса. На практике же после получения вакцины может повыситься температуры тела, появиться усталость. Но не более. Перед получением прививки врач уточняет, есть ли у человека аллергия на вакцину, при наличии таковой - отправляет к аллергологу. Аллерголог, в свою очередь, принимает решение, можно ли получить вакцину или нет. Важно отметить, что после получения вакцины любой человек находится под наблюдением врача в течение получаса. За это время при проявлении аллергических реакций будет оказана незамедлительная медицинская помощь», - рассказала медик.

Она также в подробностях разъяснила процесс введения вакцины в организм человека.

«В состав прививки включаются неактивные микроорганизмы, вызывающие это заболевание. В результате этого иммунная система выделяет антитела, реагируя на приближение опасности для организма. Именно так организм сможет самостоятельно бороться с опасным вирусом. Сама по себе прививка не считается возбудителем болезни. Как я уже говорила выше, могут возникнуть побочные реакции. Но это только временно. Самое важное, что человек приобретает иммунитет к коронавирусу благодаря прививкам. Хочется отметить, чем искать лечения заболевшему, легче и лучше получить вакцину и не болеть вовсе», - говорит врач Жулдыз Тулебаева.

Вакцина способствует формированию коллективного иммунитета. Жителям столицы на выбор предоставляется несколько видов вакцин. По словам врача, путь воздействия у всех одинаков, польза для здоровья не отличается.

Могут ли люди заразиться вирусом COVID-19 и умереть после получения вакцины? Врач напомнил, что любая вакцина не на 100% защищает от вируса.

«Среди тех, кто получил вакцину в столице, нет никого, кто умер от коронавируса. Прививка не защищает на 100% от вируса, а подготавливает организм к борьбе. Человек, получивший вакцину, в случае заражения переносит болезнь легче, выздоравливает быстрее, чем человек, не вакцинированный. У большинства умерших людей обострялись дополнительные хронические заболевания», - сказала врач.

Напомним, в Нур-Султане районными акиматами совместно с санврачами и полицейскими проводятся подворовые и поквартальные обходы для информирования населения о важности вакцинации.

В эту субботу в столице состоится розыгрыш призов среди вакцинированных.