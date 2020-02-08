Столичный водитель допустил 87 нарушений на более чем миллион тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За время проведения профилактического мероприятия «Борышкер» водителям-должникам выдано более 2000 уведомлений на сумму около 14 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба ДП г Нур-Султан.

Автомобили водителей-должников, которые не имели соответствующие документы на право управления и не имели страховые полисы, помещены на коммунальную стоянку.

К примеру, задержан водитель марки «Мицубиси-галант», который управлял машиной без страхового полиса. Кроме того, камерами «Сергек» за автомобилем зафиксировано 87 нарушений на сумму 1 017 055 тенге. По всем нарушениям водитель был уведомлен. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

Как показал анализ правонарушений на дорогах, водители в основном нарушают скоростной режим и проезд по BUS-line.

С 5 февраля сотрудники полиции с участием частных судебных исполнителей, представителей государственных органов и общественности выявляют должников, алиментщиков и выдают им уведомления об уплате штрафов.

Начаты мероприятия, направленные на взыскание задолженности физических лиц путем принятия частными судебными исполнителями мер по вынесенным постановлениям о возбуждении исполнительного производства.

В рамках мероприятия сотрудники, с помощью камер видеонаблюдений и используя электронные планшеты, выявляют должников по административным штрафам, лиц, не имеющих права управления транспортным средством, управляющие с подложными номерами и др.

Также у сотрудников полиции ДП г.Нур-Султан на планшетах появился функциональная возможность проверять наличие страхового полиса у водителей, управляющих транспортным средствами.

16 января т.г. статья 743 КоАП РК дополнена новым подпунктом 4), по которому предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным, в случае направления SMS сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный владельцем автомобиля.

Разъяснения КоАП РК статья 743 часть 4-1

«Предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным в случаях:

3) непосредственного вручения предписания о необходимости уплаты штрафа собственнику (владельцу) транспортного средства лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку должностным лицом;

4) направления текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником (владельцем) транспортного средства на веб-портале «электронного правительства« и (или) информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, для получения уведомлений о вынесенных в его адрес предписаниях о необходимости уплаты штрафа.



