Столичный университет оштрафовали за воспрепятствование проверке по обращению студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным административным судом рассмотрен материал в отношении одного из университетов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Нур-Султана.

«Судом установлено, что правонарушитель препятствовал проведению проверки уполномоченного органа по коллективному обращению студентов о допущении нарушений со стороны руководства учебного заведения и отказал в предоставлении информации о деятельности университета», - говорится в сообщении Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана.

Ранее указанное учебное заведение привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, постановлением административного суда на университет наложен штраф в размере 277 800 тенге.

В соответствии с требованиями ч.2 ст.462 КоАП воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей в соответствии с их компетенцией, выразившееся в отказе от предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, либо предоставление недостоверной информации, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

Постановлением суда правонарушителю назначено взыскание в виде штрафа на сумму 388 920 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.







