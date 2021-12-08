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Столичный участковый помог вернуть забытый в такси чемодан хозяину

8 Декабря 2021 15:00
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Столичный участковый помог вернуть забытый в такси чемодан хозяину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

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В ходе ОПМ поступила благодарность на имя начальника Департамента полиции г. Нур-Султана Ержана Саденова от жителя столицы, в котором он выражает признательность участковому инспектору полиции УП района «Есиль» старшему лейтенанту Рат Абсатову за профессионализм и оперативную помощь. Установлено, мужчина по своей невнимательности оставил в такси чемодан с ноутбуком, гаджетами и другими ценными вещами, стоимостью более миллиона тенге. Благодаря слаженным и оперативным действиям участкового, за короткое время удалось установить водителя автомашины и вернуть хозяину вещи.

Своевременное реагирование на заявления граждан, а также оказание помощи людям, попавших в затруднительное положение, является служебным долгом каждого полицейского. Омниканальный процесс приема сообщений граждан позволяет сделать полицию ближе и доступнее для населения.
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#Нур-Султан   #МВД РК  
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