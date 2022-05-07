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Столичный теннисист завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийских игр
7 Мая 2022 22:41

Столичный теннисист завоевал бронзовую медаль Сурдлимпийских игр

НУР-СУЛТАН - БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - В Бразилии проходят XXIV Сурдлимпийские игры, нашу страну представляют 65 спортсменов по девяти видам спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

От столицы выступают спортсмены «Детско-юношеской спортивной школы, спортивной школы, для спортсменов с инвалидностью» акимата города Нур-Султана» Хапизов Сабиржан (дзюдо), Нестеров Владимир (теннис), Талгатов Алишер (плавание).

Сегодня в составе сборной страны, в командных соревнованиях по настольному теннису, столичный спортсмен Нестеров Владимир завоевал бронзовую медаль. Впереди у теннисиста личные соревнования, которые пройдут 10 мая.

Ранее спортсмен школы Хапизов Сабиржан завоевал на соревнованиях по дзюдо две бронзовые медали.


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