Столичный таксист оплатил свои штрафы забытыми в салоне деньгами пассажирки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департамент полиции г. Нур-Султан обратилась жительница столицы со словами благодарности в адрес сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По словам Карлыгаш Байтуленовой, многодетной матери, воспитывающей четверых детей, ей нужно было срочно оплатить учебу ребенка, и она воспользовалась услугой такси. Доехав до места назначения, она вышла из машины, не заметив, что оставила в салоне автомобиля кошелек с документами и деньгами.

«В кошельке были две банковские карты, на счету которых находились деньги на оплату учебы, и наличные деньги на сумму 70 тысяч тенге», - рассказывает Карлыгаш Байтуленова.

После обнаружения пропажи она обратилась в участковый пункт полиции № 18 управления полиции района «Есиль». Сотрудник полиции с помощью камер видеонаблюдения установил номер машины и водителя, подвозившего Карлыгаш. Как оказалось, водитель не собирался отдавать чужие вещи. Обнаружив кошелек с деньгами, он оплатил свои штрафы, а все остальное выкинул.

Полицейский направился на место, куда указал водитель автомашины. Кошелек он не нашел, но обойдя близлежащие магазины, обнаружил, что кошелек подобрали прохожие и оставили его продавцам одного из продуктовых магазинов.

«Я хочу поблагодарить участкового инспектора майора полиции Сахова Бакдаулета, который проявил понимание к моей ситуации и в короткое время смог найти водителя, установить его личность, а затем вернуть мне мои вещи», - отметила Карлыгаш Байтуленова.

Другая жительница, Гульжан Султан, написала благодарственное письмо на имя руководителя Департамента полиции г. Нур-Султан Ержана Саденова. По словам женщины, она не заметила, как оставила свой мобильный телефон в такси. Обнаружив пропажу, она обратилась в управление полиции района «Есиль» ДП г. Нур-Султан. Как пишет Гульжан, информация в телефоне существенно влияла на ее работу, и его потеря повлекла за собой неприятности. Полицейские смогли отыскать водителя такси и вернуть женщине телефон. В своем письме она просит поощрить сотрудников районного управления полиции капитана полиции Сембаева С., капитана полиции Бактияр Д., старшего лейтенанта полиции Жакежанова Т.

В департаменте полиции напоминают, что 2020 год по поручению министра внутренних дел пройдет под эгидой «Года участковых инспекторов полиции».



