13 Июля 2022 01:29

Столичный суд вынес решение по делу озера Малый Талдыколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана 11 июля 2022 года рассмотрел дело по иску ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» к акимату города Нур-Султана. Суд обязал акимат установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на трех участках озер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Нур-Султана.

Обстоятельства дела

В СМАС поступил административный иск о признании бездействия незаконным и понуждении установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь; о признании незаконным и отмене постановления акимата о предоставлении права временного возмездного землепользования АО «УК СЭЗ «Астана-технополис»; о признании незаконным и отмене постановления акимата о предоставлении права временного возмездного землепользования АО, о признании незаконным и отмене постановления о переводе земель водного фонда в земли населенного пункта.

Позиция истца:

Группа озер Малый Талдыколь относится к водным объектам, вокруг которого необходимо установление водоохранных зон и полос. Предоставление земель водного фонда не допускается. Группа озер имеет исторически сложившиеся границы, требует сохранения и защиты со стороны государственных органов.

Что установлено специалистами?

Суд поручил специалистам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов провести исследование группы озер. В заключении специалистов указано, что группа озер условно разделена на 9 участков. 1,2 участки – Большой Талдыколь (не предмет спора). По Малому Талдыколю: участки озера №№ 3,4,5,8 засыпаны и частично застроены. Ведутся строительные работы объектов социального назначения, жилых домов. Целесообразно принять меры к сохранению участков №№6,7,9. Для этого провести дноуглубительные работы озер для обеспечения их питанием за счет подземных вод и создать на основе этих озер рекреационную зону.

Какое решение принято судом?

Суд признал незаконным бездействие акимата города Нур-Султана, выразившиеся в неустановлении водоохранных зон и полос на группе озер Малый Талдыколь и обязал установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на участках озер №№6,7,9. Для этого суд предоставил 3-хмесячный срок.

Признано незаконным и отменено постановление акимата «О переводе земель водного фонда в категорию земель населенного пункта» в части перевода в земли населенного пункта участков озер №№ 6,7,9.

В признании незаконными и отмене постановлений о предоставлении прав на земельные участки отказано.

Почему требования удовлетворены частично?

Малый Талдыколь является водным объектом. Установление водоохранных зон и полос является установленной законодателем обязанностью местного исполнительного органа. Однако, несмотря на предусмотренные полномочия, акиматом указанные действия не произведены. Суд посчитал обоснованными требования истца о признании незаконным бездействие акимата, выразившееся в неустановлении водоохранных зон и полос.

Учитывая полномочия акимата по установлению водоохранных зон и полос, необходимость проведения подготовительных и проектных работ, суд обязал установить водоохранные зоны и полосы на участках озера №№ 6,7,9 с учетом выводов заключения специалистов о целесообразности сохранения указанных участков озера.

При переводе земель в земли населенного пункта нарушена процедура. Акиматом не получено заключений государственных экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз при переводе земель группы озер Малый Талдыколь из земель водного фонда в земли населенного пункта.

Поскольку специалистами выдано заключение о целесообразности сохранения участков озера № 6,7,9, суд посчитал соразмерным отменить постановление о переводе указанных земель в земли населенного пункта в части указанных участков.

В признании незаконными и отмене постановлений о предоставлении земельных участков отказано, поскольку принцип охраны права на доверие землепользователя АО «УК СЭЗ «Астана-Технополис» подлежит защите.

Судом при вынесении решения принято во внимание, что по периметру озера Малого Талдыколя на стадии проектирования и строительства находятся 157 объектов разного назначения юридических лиц, а также государственных учреждений. При этом, большинство строящихся объектов являются социально значимыми.

Также ведутся строительные работы многоквартирного жилого комплекса, признанного проблемным объектом дольщиков.

Ведутся строительные работы многофункционального туристского района.

В настоящее время акиматом реализуется проект экопарка с сохранением наибольшей и глубоководной части озер.

Суд вынес частные определения.

В адрес акима города направлено частное определение в отношении о допущенных нарушениях при переводе земель из земель водного фонда в земли населенного пункта для принятия мер реагирования.

До сведения министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан доведено об отсутствии контроля и нарушениях со стороны Комитета Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Есильской бассейновой инспекции.