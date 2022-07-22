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Столичный студент занимался закладкой наркотиков в Кокшетау
22 Июля 2022 04:04

Столичный студент занимался закладкой наркотиков в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Закладчика с 15-ю свертками мефедрона задержали в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативниками на территории Восточной промзоны задержан 20-летний горожанин, занимающийся закладкой синтетики. При задержании во время личного обыска у юноши обнаружены и изъяты 15 полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета порошкообразной консистенции, предположительно мефедрон. Назначена соответствующая экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Начато досудебное расследование ч.4 по ст. 296 УК РК (незаконное обращение с наркотическими средствами). Известно, что фигурант является студентом одного из столичных высших учебных заведений и находится дома на каникулах.

В этом году наркополицейскими Акмолинской области уже задержаны 25 закладчиков наркотических средств, более двух кг синтетики изъято из незаконного оборота.

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