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Столичный школьник ударил ножом одноклассника
16 Января 2020 20:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Драка между школьниками с применением холодного оружия произошла в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.
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«16 января т.г. на улице между двумя одноклассниками, учениками 10 класса одной из городских школ, произошла драка, в ходе которой один из них достал складной нож и нанес ранение однокласснику, а также по неосторожности порезал себе руку», - сообщили в пресс-службе департамента.
Увидев происшедшее, очевидец вызвал полицию. Ученикам оказана медицинская помощь.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 (хулиганство) УК РК.
Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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