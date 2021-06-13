Столичный ресторан провел кудалык, несмотря на карантин
Мониторинговые группы привлекли к административной ответственности нижеприведенные заведения.
В районе Сарыарка компьютерный клуб «Атом» по Сарыарка, 11 работал с несоблюдением масочного режима. Также в этом районе атмосферный клуб «Понаехали» по ул. Косшыгулулы, 14 функционировал, несмотря на запрет.
В Есильском районе гриль-бар «Cabera», ул. Д. Кунаева, 12/1 и Галерея баров «Зима» по адресу: Коргалжинское шоссе, 2 работали с нарушениями режима карантина.
Нарушение режима карантина также было выявлено в банкетном зале «Алтын адам» по улице Майлина, 33 района Алматы. Здесь был проведен кудалык с большим количеством гостей.
Все собранные материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.